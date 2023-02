To park Róż został wybrany najbardziej romantycznym miejscem w Gorzowie. Tak zdecydowali mieszkańcy w internetowej zabawie na miejskim Facebooku. W związku z tym, jutro, tj. w Walentynki, to właśnie tam będzie okazja na wyjątkowe zdjęcia. Przypomnijmy, akcja „Zakochaj się w Gorzowie” to kolejna, piąta już edycja zabawy, przygotowana dla gorzowian z okazji Walentynek.

Urzędnicy , prosili gorzowian o wskazanie z uzasadnieniem najbardziej romantycznego miejsca w mieście. Najciekawszy opis zostanie opublikowany, a zwycięzca otrzyma voucher na dowolny spektakl w Teatrze im. Juliusza Osterwy – który jest partnerem miejskiej zabawy. Obok parku Róż, drugim najczęściej wymienianym romantycznym miejscem w Gorzowie, okazał się bulwar nad Wartą.

Walentynkowa zabawa w parku Róż potrwa od 14.00 do 17.00.