„Randka w ciemno z książką” w Bibliotece Kultury, to kolejna akcja zachęcająca do czytelnictwa. Projekt rozpoczyna się dziś i trwać będzie do wyczerpania książek niespodzianek.

Zabawa, którą proponuje placówka, to wypożyczanie pozycji książkowych w ciemno. – Każda z książek jest zagadką. Czytelnik nie zna tytułu ani autora lektury – mówi Kamila Jarzyna z iłowskiej książnicy:

– W ten sposób nie tylko zachęcamy do czytelnictwa, ale również sięgania po różne gatunki literatury – zaznacza Kamila Jerzyna:

Dodajmy, że księgozbiór iłowskiej biblioteki liczy ponad 11 tysięcy woluminów.