Dziś odbywają się diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego.

Jest to wyjątkowy czas, miedzy innymi dla pracowników Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze. To właśni tutaj znajdują się osoby chore, które potrzebują stałej opieki drugiego człowieka.

Jak mówi Anna Kwiatek, dyrektorka placówki, w hospicjum jest to szczególny dzień, który personel rozpoczyna od udziału w mszy świętej:

Anna Kwiatek podkreśla, że w tym czasie warto również pamiętać o rodzinach chorych. Jak dodaje, oni także potrzebują pomocy i uwagi:

Poza wykwalifikowanym personelem medycznym, ważną rolę w opiece nad chorymi odgrywa kapelan. Ksiądz Mariusz Łuszczek, mówi, że często razem z rodzinami towarzyszy chorym w momencie odejścia:

Kapelan dodaje, że jego posługa odbywa się każdego dnia, ponieważ chorzy łakną rozmowy i wspólnej modlitwy:

Dodajmy, że hospicjum zatrudnia 15 pielęgniarek, psychologa, fizjoterapeutę, a także lekarzy.