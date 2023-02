W lutym 1945 roku rozpoczęła się ewakuacja obozu jenieckiego Stalag VIII C. Marsz w mrozie trwał prawie miesiąc. Uczestniczyło w nim ponad 12 tysięcy jeńców wojennych.

Więzieni żołnierze przeniesieni zostali do oflagu w Trutzhain. – To był wyczerpujący marsz. Jeńcy przeszli kilkaset kilometrów do nowej lokalizacji – mówi dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu Marek Łazarz:

– W pierwszej kolejności ewakuowany został z końcem stycznia Stalag Luft 3, po nim w lutym Stalag VIII C – zaznacza Marek Łazarz:

Dodajmy, że Stalag VIII C powstał w 1939 roku.