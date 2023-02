Rozpoczął się okres rozliczeń z fiskusem. Do lubuskich urzędów spływają deklaracje za poprzedni rok. Żarska gmina zachęca mieszkańców do zaznaczania w zeznaniu podatkowym rubryki zamieszkania. Wówczas pieniądze trafią do gminnej kasy i służyć będą poprawie życia mieszkańców.

– Każda taka mała cegiełka to kwota dołożona do przyszłych inwestycji. W skali całej gminy to już całkiem spora suma, którą możemy przeznaczyć na budowę oświetlenia, naprawę drogi czy inne zadania – mówi wójt Leszek Mrożek:

– Muszę przyznać, że świadomość mieszkańców w tej kwestii rośnie. Razem możemy przyczynić się do tego, aby wszystkim mieszkało się lepiej – podkreśla wójt Mrożek:

Dodajmy, że żarska gmina to 27 miejscowości.