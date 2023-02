Policja wraz z sanepidem kontrolują punkty, w których sprzedawany jest alkohol. Służby sprawdzają, czy w sklepach nie dochodzi do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

Policjanci podczas wizyty w sklepie rozmawiają ze sprzedawcami przede wszystkim o konsekwencjach prawnych. Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy, sprzedający uprawniony jest do żądania okazania dokumenty stwierdzającego wiek.

Służby przypominają, że sprzedaż alkoholu nieletnim podlega grzywnie, może również zostać nałożony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu alkoholu.

Dotychczas nie odnotowano nieprawidłowości.