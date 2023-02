Temat bezdomności powraca w okresie jesienno-zimowym każdego roku. I choć zmieniają się sposoby walki z tym trudnym społecznym zagrożeniem- przybywa noclegowni i innych form pomocy, bezdomność zachowuje swój wymiar i bardzo ludzki charakter. I choć z różnych powodów nie można pomóc wszystkim, są osoby i instytucje, które odnoszą na tym polu wymierne sukcesy przekładające się na zmianę złego losu.

Należy do nich Chrześcijańska Fundacja Rondo, która od lat pomaga osobom pozostającym w kryzysie bezdomności. Prowadzi projekt „Kroki do domu”, którego celem jest przygotowanie podopiecznych do samodzielnego życia. Historie życia tych osób są bardzo różne, często tragiczne, nie zawsze potwierdzające stereotyp, że głównie ludzie z marginesu społecznego mogą zostać bezdomnymi. Porażki biznesowe, uzależnienia, złe relacje rodzinne, choroby, to główne przyczyny prowadzące do dramatu. Jednak nawet z najtrudniejszych sytuacji można znaleźć wyjście. Potrzebny jest do tego ktoś, kto poda pomocną dłoń.