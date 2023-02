Po przerwie spowodowanej pandemią gorzowska Inneko wraca do odbierania elektrośmieci bezpośrednio od mieszkańców. Przypomnijmy, tego typu odpadów nie można wystawiać do altan śmietnikowych. Należy je wywieźć samemu do specjalnego punktu, albo skorzystać z pomocy miejskiej spółki.

Co ważne, taki odbiór jest darmowy. Mówi Emilia Grzegorczk z Inneko.

Aby Inneko odebrało zużyty sprzęt, należy go tylko wystawić przed dom lub na klatkę schodową. Telefon 95 722 58 58.