To był pracowity poranek dla zielonogórskich strażaków. Tylko między godziną 8:00 a 9:30 zanotowali sześć zdarzeń, przede wszystkim związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. To między innymi dwie kolizje – w Kisielinie auto uderzyło w lampę, a w Łężycy samochód wpadł do rowu. Były też zgłoszenia związane z połamanymi konarami drzew.

– Do nietypowego zdarzenia doszło w markecie Lidl na osiedlu Zacisze – mówi Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze:

Po rozkuciu glazury w markecie okazało się, że wylewka betonowa na podłodze nie ma uszkodzeń. W zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba.