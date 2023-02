Uczestniczący w feriach mali żaganianie odwiedzili komendę Powiatowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania zawodowi strażacy rozmawiali z dziećmi o zawodzie. Pokazali również sprzęt, którym dysponują.

Podczas zorganizowanych przez Żagański Pałac Kultury zajęć na każdy dzień dzieci zapewnione mają inne propozycje. Tym razem była to wizyta u strażaków. – Takie wydarzenia są dla dzieci sporą atrakcją. Duże samochody, do których można wsiąść, możliwość włożenia niektórych części wyposażenia strażaka. To wszystko sprawia, że maluchy długo pamiętają takie dni – mówi starszy sekcyjny Łukasz Sprus:

Same dzieci podkreślają, że to było dla nich ciekawe doświadczenie. – Jest tu fajny sprzęt i można do niego wejść – dodają:

Żagańscy strażacy przypominali także dzieciom jak spędzać bezpiecznie ferie.