Komisja d/s środowiska Parlamentu Europejskiego przegłosowała poprawki do traktatu o UE. Ich oficjalnym celem jest ochrona i odtworzenie bioróżnorodności.

W praktyce oznaczają one utrudnienie gospodarki na rzekach i prowadzenie ochrony przeciwpowodziowej. Również gospodarka leśna ma zostać przekazana do kompetencji UE co doprowadzi do tego, że o tym co się dzieje w polskich lasach będą decydowali urzędnicy w Brukseli. Rzecznik rządu Piotr Muller zapowiedział weto Polski w tej sprawie.

W Otwartym Mikrofonie pytamy; Czy Polska powinna się zgodzić na przekazanie gospodarki leśnej pod kompetencje UE?

Pyta Adam Ruszczyński

