W Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze odbyła się rozprawa, w której na ławie oskarżonych zasiedli dziennikarze „Gazety Lubuskiej”. Redaktor naczelny dziennika napisał na swoim profilu na Twitterze, że Robert Bagiński, Marcin Kędryna i on sam są sądzeni za to, jak opisali aferę w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Szef „Gazety Lubuskiej” Janusz Życzkowski przypomniał, że chodzi o tak zwaną sprawę pracy za seks i za legitymację partyjną Platformy Obywatelskiej. W związku z publikacjami dziennikarzy pozwała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.