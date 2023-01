W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie odbyła się uroczystość przekazania do użytku nowego autobusu. Dotychczasowy pojazd ma już piętnaście lat i duży przebieg, dlatego wymagał wymiany. – Nowy autobus, na dwadzieścia miejsc, będzie między innymi służył do dowozu niepełnosprawnych dzieci na zajęcia – powiedziała Karolina Jędrzychowska, zastępca dyrektora placówki.

– Pojazd, który kosztował prawie 400 tysięcy złotych, otrzymał dotację w wysokości 250 złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – powiedział Andrzej Gonia, dyrektor lubskiego oddziału.

PFRON wspiera nas w innych potrzebach osób niepełnosprawnych – powiedział Andrzej Bielawski, wschowski starosta.

W ubiegłym roku lubuski oddział PFRON wsparł zakup autobusów kwotą 4 milionów złotych.