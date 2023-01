O jedną piątą spadła w ubiegłym roku liczba zabójstw w Polsce. Było ich 507, o 127 mniej niż rok wcześniej – donosi środowa „Rzeczpospolita”. Liczba morderstw w woj. lubuskim spadła w tym samym okresie niemal o połowę.

„Najwięcej osób zginęło z cudzej ręki w woj. śląskim – 71, ale i tu o 18 mniej niż w 2021 r., a także w zachodniopomorskim, w Warszawie i okolicach. Najbardziej – niemal o połowę – spadła liczba morderstw w woj. lubuskim i podlaskim. Nieco więcej było ich tylko w woj. warmińsko-mazurskim. To głównie zabójstwa na tle konfliktów, przy użyciu noża, w afekcie, po alkoholu”

– czytamy w środowej „Rzeczpospolitej„.

To największy spadek w ostatnich latach – komentuje gazeta. Dodaje, że zdaniem ekspertów, jednym z powodów jest koniec izolacji związanej z pandemią, co prowadziło do konfliktów.