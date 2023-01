Wspólnie na straży bezpieczeństwa – pod takim hasłem na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się wystawa prac przygotowanych przez osadzonych Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Wystawa jest wynikiem współpracy aresztu, miejskiej policji oraz uczelni. Inicjatywa ta ma na celu promocję nowego kierunku, chodzi resocjalizację z kryminologią.

Jak mówi major Magdalena Wawrzyk, dyrektorka Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, prace powstały podczas procesu resocjalizacji i terapii osadzonych:

Major Magdalena Wawrzyk dodaje, że osadzeni przechodzą przez różne formy terapii, by ostatecznie wrócić do życia w społeczeństwie:

Dzisiejsza wystawa to również okazja do promocji pracy w służbie więziennej i policji. Nadkomisarz Katarzyna Świerkowska-Teska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, mówi, że każda okazja do spotkania i rozmowy ze studentami jest dobra:

Wystawie prac osadzonych przyglądała się Gabriela Wiskowska studentka 5 roku resocjalizacji na Uniwersytecie Zielonogórskim. Studentka należy do Koła Naukowego Prison, które na co dzień zajmuje się pracą z osadzonymi:

Wystawa dostępna jest w holu głównym Uniwersytetu Zielonogórskiego na Campusie B przy alei Wojska Polskiego.