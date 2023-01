Pani Halina Sobczyk zawsze lubiła malować. Z różnych powodów nie odbyła studiów plastycznych. Wykształciła się i pracowała w zawodzie architekta.

Dopiero w wieku dojrzałym, kształcąc się na studiach podyplomowych z zakresu malarstwa oraz biorąc udział w plenerach plastycznych, rozwinęła pasję malarską. Bardzo lubi malować pejzaże i martwe natury. Malarka ma na swoim koncie również cykl portretów znanych postaci ze świata kultury i polityki Gorzowa. Z czasem jednak jej malarską wizytówką stały się kwiaty. Szczególnie ukochała te polne, układane w przypadkowo znalezionych wazonach i słoikach.

Życie Pani Haliny zakłóciła walka z chorobą nowotworową. I to właśnie malarstwo pomogło ją przetrwać. Artystka chce jak najszybciej powrócić tworzenia, by malować swoje ukochane kwiaty. Wszak kwiaty to Jej specjalność.