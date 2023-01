Dziś w kalendarzu przypada Blue Monday uznawany za najbardziej depresyjny dzień w roku. Termin Niebieski Poniedziałek wprowadził do obiegu brytyjski psycholog Cliff Arnall.

Termin ten budzi wiele kontrowersji. Jest to jednak dobra okazja, aby zwrócić uwagę na swój nastrój. – Od nas samych zależy kształt i kolory dnia. Warto o tym pamiętać – mówi specjalista z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Łukasz Basaj:

Lubuszanie podkreślają, że to poniedziałek jak każdy kolejny. – To od nas zależy czy to będzie ponury dzień, czy czas pełen dobrych chwil – dodają:

Blue Monday zaistniał w kalendarzu po raz pierwszy w 2004 roku.