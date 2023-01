Na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego trwa liczenie nietoperzy. To już 22 edycja tego wydarzenia. Naukowcy z całej Europy co roku przyjeżdżają do największej kolonii tych ssaków w Polsce i jednej z dziesięciu największych w Europie.

Liczenie nietoperzy ma dać odpowiedź na pytanie o wpływ zmian klimatycznych na ich populację – Mówi dr Tomasz Kokurewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Naukowcy po przeliczeniu tych ssaków wiedzą że ich populacja maleje. Zastanawiają się czy jest to spowodowane migracją czy wymieraniem tych ssaków.

– W związku z ociepleniem klimatu część nietoperzy może migrować w chłodniejsze miejsca by przetrwać.- Mówi dr Kokurewicz.

Do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego przyjeżdżają naukowcy z całego świata.

– Takie miejsca jak to są bardzo ważne i trzeba je chronić. – Mówi Vojo Milanović z Uniwersytetu w Sarajewie.

Dodajmy, że wyniki tegorocznego liczenia nietoperzy poznamy dzisiaj późnym wieczorem.