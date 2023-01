Do trzech lat więzienia grozi obywatelowi Ukrainy za ułatwianie migracji wbrew przepisom i czerpanie z tego korzyści. Zdaniem Straży Granicznej i prokuratury, mężczyzna przez swoją firmę wyłudził z Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie 665 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Działo się to w czasie, kiedy obowiązywały w Polsce obostrzenia w związki z Covid-19 i wjazd do kraju był możliwy tylko w oparciu o takie dokumenty. Mężczyzna do wyłudzenia oświadczeń wykorzystywał dane osobowe konkretnych obywateli Ukrainy i Mołdawii. To umożliwiało przekroczenie granicy i pobyt w Polsce.

Straż Graniczna informuje, że obywatel Ukrainy usłyszał zarzut i przyznał się do winy. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do Sądu Rejonowego w Gorzowie.