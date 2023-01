Elektryczne autobusy, które obsługują gorzowską komunikację miejską od 13 grudnia, do tej pory przejechały już 30 tysięcy kilometrów. Z okazji pierwszego miesiąca ich pobytu w Gorzowie, jutro mieszkańcy, którzy wsiądą do elektryka, otrzymają niespodziankę. O tym Marta Liberkowska, dyrektor Wydziału Promocji i Informacji w gorzowskim magistracie.

Wyjątkowy kubek i kalendarz będzie można dostać jutro, o ile wsiądziemy do elektryka obsługującego linię 125. Pierwszy kurs z niespodziankami wyruszy z przystanku „Arsenał” o godzinie 13.46, drugi o godzinie 14.16. Oba autobusy wykonają swoje kursy do pętli przy szpitalu przy ul. Dekerta i z powrotem do centrum miasta.

Liczba kubków jest ograniczona, dlatego by je zdobyć, trzeba będzie odpowiedzieć na krótkie i łatwe pytania dotyczące autobusów elektrycznych.