Jakie imiona dla nowo narodzonych dzieci w 2022 r. wybierali w Zielonej Górze ich rodzice? Czy gusta Polaków w kraju różniły się jakoś pod tym względem? Które z imion były najbardziej unikatowe? Ta lista może Was nieco zaskoczyć. Sprawdźcie, zwłaszcza jeśli oczekujecie na narodziny pociechy, ale wahacie się jeszcze co do wyboru imienia. Ten artykuł być może rozwiąże ważką kwestię i pomoże dokonać wyboru na całe życie.

Najpopularniejsze imiona

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej Górze rejestruje zdarzenia z obszaru Zielonej Góry i gminy Świdnica. Są to imiona dzieci urodzonych na tym obszarze, nie dotyczą zatem wszystkich urodzeń przez mieszkające tu kobiety. Dane nie uwzględniają porodów, które odbyły się poza Zieloną Górą, dzielnicą Nowe Miasto i gminą Świdnica. Uwzględniają za to porody domowe.

Według statystyk USC rodzice najchętniej wybierali dla swoich pociech takie imiona:

Chłopcy – Antoni 33 dzieci, Nikodem 26 dzieci oraz Jan 22 chłopców. Na czwartym miejscu znalazło się imię Filip, Franciszek i Maksymilian – każde z tych imion otrzymało 21 chłopców.

W przypadku dziewczynek najpopularniejszym imieniem była Zofia. Nadano je 27 dzieciom. Ex aequo uplasowały się: Laura, Marcelina i Oliwia. Każde z nich wybierano dla 25 dziewczynek. Na 3. miejscu znalazły się: Hanna, Pola oraz Zuzanna, po 23 dziewczynki

Do najbardziej unikatowych, bo pojawiających się pojedynczo imion w 2022 r. na terenie Zielonej Góry i Świdnicy należą:

Wśród dziewczynek – Ada, Adele, Aleksandra, Alisa, Amina, Anastasia, Angelina, Arleta, Asia, Aurelia, Aurora, Ava, Bogumiła, Bożena, Cecylia, Dacja, Daria, Dariia, Erika, Gabriella, Gaia, Grażyna, Greta, Halina, Idalia, Ilona, Ines, Irena, Izabela, Jessica, Joanna, Justyna, Katarzyna, Kira, Krystyna, Laila, Lea, Leia, Leona, Lili Lilli, Luiza, Małgorzata, Mariia, Marlena, Marzena, Melania, Melisa, Melissa, Michelle, Miia, Mira, Monika, Naomi, Natasza, Nella, Nicola, Nicole, Nikita, Olivia, Patrycja, Polianna, Polina, Regina, Roksana, Sandra, Sara, Silvia, Sofija, Solomiia, Solomiya, Stefania, Stefaniia, Tola, Uliana, Urszula, Varvara, Wanessa, Yana, Yewa, Zaya, Zoe, Zosia.

Wśród chłopców – Adrian, Aleksander, Amir, Ares, Arkadiusz, Arsenii, Bartek, Bartłomiej, Beniamin, Bogdan, Brunon, Charlie, Dacjan, Dajan, Daniil, Dariusz, Davyd, Dmytro, Egor, Eliasz, Elisei, Emil, Emin, Erwin, Eythan, Florian, Franek, Franz, Fryderyk, Gleb, Gordiy, Hugo, Ian, Ignatij, Itan, Jeremi, Jeremiasz, Jordan, Kazimierz, Kirill, Kobe, Krzysztof, Leo, Luca, Ludwik, Maciej, Makary, Maksim, Maksym, Marek, Marko, Marsel, Michaił, Michal, Mihail, Mirosław, Mykhailo, Nazar, Nemuun, Niko, Noel, Oktawian, Oleh, Olgierd, Rafał, Raul, Stanislav, Stefan, Suman, Tymur, Vadim, Vladislav, Witold, Yarema, Yaroslav, Zachariasz.

Z jednej strony mamy tu do czynienia z imionami, które jeszcze parę lat temu wiodły prym w czołówkach imiennych statystyk, z drugiej widać, że wpływ na pojawienie się pewnych imion miała sytuacja za naszą wschodnią granicą. Po wybuchu wojny na Ukrainie do Polski, w tym Zielonej Góry i okolic, przyjechało wielu uchodźców. Stąd nie powinno dziwić pojawienie się w danych statystycznych imion takich, jak chociażby: Mira czy Varvara lub Dmytro i Kirill.

Jak przedstawiamy się na tle całego kraju?

Z ogólnej statystyki, przedstawionej przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, iż niekwestionowanym zwycięzcą od paru już lat jest Antoni, tuż za nim jest Jan i Aleksander. Na 4. miejscu znalazł się Franciszek, zaś na 5. Nikodem. Najchętniej nadawanymi dziewczynkom imionami były z kolei: 1. Zuzanna, 2. Zofia, 3. Hanna. Za podium uplasowało się imię Julia, a tuż za nią Maja.