Taryfa ulgowa się skończyła i w tym roku będziemy restrykcyjni – zapowiada Związek Celowy Gmin MG-6, a chodzi o prawidłową segregację śmieci, zgodną ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Związek upominał i dawał czas zarządcom budynków na to, aby przystosowali altany śmietnikowe do odpowiedniej segregacji odpadów. W tym roku, jeśli odpady będą składowane nieprawidłowo, wzrosną koszty ich wywozu i to stuprocentowo – wyjaśnia Katarzyna Szczepańska, prezes zarządu MG-6.

Jeśli MG-6 uzna, że mieszkańcy nieprawidłowo segregują śmieci bądź tego nie robią wcale, miesięczna stawka za wywóz wzrośnie do 64 złotych za jedną osobę w gospodarstwie domowym. Nad wszystkim będzie czuwała firma, która wywozi nieczystości.

By mieszkańcy mieli świadomość tego, że żarty się skończyły, na klatkach schodowych pojawiły się już informacje o tym, jakie konsekwencje finansowe czekają tych, którzy z selekcji śmieci się nie wywiążą.