W dzień Lubuski Orszak Trzech Króli, a wieczorem wspólne śpiewanie kolęd – tak będzie wyglądało świętowanie Objawienia Pańskiego w Zielonej Górze.

Transmisję na żywo z wydarzenia będzie można obejrzeć na profilu facebookowym Radia Zachód. O godz. 18:05 rozpoczniemy także transmisję Zielonogórskiego Kolędowania na naszej antenie.

W piątek, 6 stycznia Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie nazywaną jako Trzech Króli. Z tej okazji w wielu miejscowościach organizowane są orszaki i koncerty kolęd. Zielonogórzanie również będą mieli okazję do wspólnego świętowania i śpiewu bożonarodzeniowych pieśni.

Formuła wydarzenia nie jest klasycznym koncertem. Chodzi o miłą atmosferę i wspólne kolędowanie, podobnie jak to ma miejsce podczas rodzinnych spotkań w bożonarodzeniowym okresie.

Koncert rozpocznie się o godz. 18:00 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Mariackiej 1. W programie przewidziane jest śpiewanie kolęd w różnych aranżacjach.

Muzycy przygotowują się podczas warsztatów i indywidualnie już od kilkunastu tygodni. W repertuarze kolędy i pastorałki w stylu tradycyjnym, gospel oraz rozrywkowym.

Wstęp jest bezpłatny.

Fot. Zielonogórskie Uwielbienie/Facebook

– Podczas koncertu wystąpią zielonogórscy artyści – mówi Martyna Dziechciaruk, dyrygent chóru.

Śpiewać będzie chór w skład którego wchodzi aż 80 osób – w większości wolontariuszy. Dyrygować będzie Martyna Dziechciaruk. Zagra także zespół instrumentalny „S.H.E.M.A”. Wśród solistów znajdą się wokaliści znani w Zielonej Górze z podobnego typu koncertów: Justyna Piętosa, Natalia Iwaniec, Martyna Dziechciaruk, Stanisław Zimniewicz i Przemysław Szczotko.

„ Kto śpiewa, modli się dwa razy! Warto spotkać się wspólnie, by doświadczyć obecności osób, dla których świadomość obecności Boga i chęć dziękczynienia za to, czym możemy się cieszyć w życiu odgrywa kluczowa rolę. Niezależnie od motywacji wizyta na koncercie jest wskazana dla wszystkich. Niepowtarzalna atmosfera i piękna muzyka z niemalże anielskimi głosami – gwarantowane!”

– mówią organizatorzy

„Dobrą zachętą niech będzie to, że gdy przyjdziecie, uważajcie! Możecie mieć nieodpartą potrzebę dołączenia do nas za rok – uśmiecha się Monika Bartkowicz – Krzysztof, wokalistka chóru. Będzie nam bardzo miło gościć Was wszystkich. Dołączcie koniecznie do wspólnego koncertu.”