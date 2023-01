W święto Objawienia Pańskiego ulicami wielu miejscowości w naszym województwie przejdą barwne korowody. Niektóre wracają po pandemicznej przerwie, inne zmieniają trasy przemarszu. Sprawdź, jak w twoim mieście będą wyglądały uroczyste obchody i co tego dnia zaplanowano.

Orszak Trzech Króli. Skąd się to wzięło?

Trzech Króli to zwyczajowa nazwa święta obchodzonego 6 stycznia na pamiątkę objawienia się Jezusa mędrcom ze Wschodu, a przez nich całemu światu. Uroczystość Objawienia Pańskiego to jedno z najstarszych świąt. Najpierw obchodzono je na Wschodzie. W Kościele zachodnim pojawiło się w IV wieku.

Orszaki Trzech Króli są pewną próbą przełożenia prawdy wiary na język obrazów, symboli i zwyczajów, które są nam bliskie. Zaczęło się od małego, szkolnego przedstawienia, które przerodziło się w inicjatywę zorganizowania ulicznych jasełek, powstałej w szkole „Żagle”, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Sternik”. Pierwszy orszak pomaszerował w 2009r. w Warszawie i Toruniu. Pomysł przyjęto entuzjastycznie, a marsze zaczęły organizować inne miasta i kościoły. Z roku na rok widowisko zyskuje coraz większą popularność.

Lubuski Orszak Trzech Króli

Do Zielonej Góry Orszak Trzech Króli rokrocznie przyciąga zainteresowanych z różnych stron województwa, a nawet Polski. W tym roku pochód jest organizowany już po raz 12.

Chcemy wszystkich pozytywnie zaskoczyć

– zapowiada radna Eleonora Szymkowiak, organizatorka wydarzenia.

Ubiegłoroczny Lubuski Orszak Trzech Króli. Fot. Krzysztof Filmanowicz

Uroczystości rozpocznie msza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela o godz. 12:00. Przewodniczyć ma jej ordynariusz Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, biskup Tadeusz Lityński.

Po mszy rozpoczną się jasełka, których kolejne sceny będą rozmieszczone w różnych częściach starówki. Pierwsza scena z pastuszkami rozegra się przy fontannie na placu Bohaterów Westerplatte. Potem tłum przejdzie pod dawny Hotel Śródmiejski, gdzie zaplanowano scenę herodową. Kulminacyjna scena w stajence rozegra się przy zielonogórskim ratuszu.

W tegorocznym orszaku przejdą 2 wielbłądy – Aladyn i Tamara. W tłumie nie zabraknie też aniołów, którzy będą rozdawać korony (przygotowano ich aż 15 tys.), gwiazdy i chorągiewki. Diabły tradycyjnie będą próbowały przekonywać do rezygnacji z uczestnictwa w pochodzie, a zyskany czas do wykorzystania w bardziej niewymyślny sposób. Będą też orszakowe pocztówki.

Nie zabraknie oprawy muzycznej, którą zapewnią Orkiestra Dęta Zastal, bębniarze z CKZiU „Budowlanka” z Zielonej Góry i Świebodzina oraz kapela koźlarska „Kotkowiacy”.

Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi” Mecenat Złotego Serca.

Nowa trasa orszaku w Gorzowie

W Gorzowie Orszak Trzech Króli przejdzie po raz dziewiąty. W tym roku wytyczono mu nową trasę. Wyruszy o godz. 13:00 z Placu Grunwaldzkiego, by ulicami Mieszka I i Chrobrego dotrzeć do gorzowskiego Betlejem, umiejscowionego na przykatedralnym placu.

Ubiegłoroczny Orszak Trzech Króli. Fot. Radio Gorzów

Stało się tradycją, że w Orszaku Trzech Króli ulicami Gorzowa idą także historyczne postacie, związane z przypadającymi w danym roku okrągłymi rocznicami.

„W tym roku będziemy dziękować za królową Jadwigę, fundatorkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 650. rocznicę jej urodzin, kanonika Mikołaja Kopernika, z racji 550 rocznicy urodzin, Jana III Sobieskiego, w 350 rocznicę zwycięstwa nad Turkami pod Chocimiem, jak również za Jana Pawła II i jego pielgrzymkę do Gorzowa w 1997 r., wielkiego prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz biskupa gorzowskiego Wilhelma Plutę, patrona miasta.”

– przypomina Augustyn Wiernicki ze Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, które jest organizatorem gorzowskiego orszaku.

Kolędy śpiewać będą Nowonarodzeni oraz Urwisy Maryi.

Wraca Orszak Trzech Króli w Iłowej

Po rocznej przerwie wraca styczniowy orszak przemierzający ulice Iłowej. Tradycyjnie rozpocznie się on od mszy świętej w kościele pw. Chrystusa Króla o godz. 13:00. Barwny pochód poprowadzi miejska orkiestra dęta. Wspólne kolędowanie ułatwią mieszkańcom śpiewniki, a korony podkreślą uroczysty charakter wydarzenia.

Królewska defilada przemierzy ulice Piaskową, Hutniczą, Żagańską, aż do Placu Wolności. Spotkanie zakończy program artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Iłowej.

Fot. Krzysztof Gonera

Inną drogą w Nowej Soli

Hasło tegorocznego Orszaku Trzech Króli w Nowej Soli brzmi „Niechaj prowadzi nas gwiazda”. W tym roku w mieście zmieniono trasę wędrówki prowadzonej przez króli.

Miejsce zbiórki, wzorem lat ubiegłych, ustalono na placu przy kościele pw. św. Antoniego. Orszak wyruszy o godz. 12:00 i pójdzie ul. Parkową, ul. 1 Maja, na plac przy kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika.

Na trasie dzieci i młodzież przedstawią scenki jasełkowe. Na zakończenie będzie mały poczęstunek i wspólne kolędowanie.

Ubiegłoroczny Orszak Trzech Króli w Nowej Soli. Fot. Marek Turowski

Organizatorami orszaku są: Urząd Miejski w Nowej Soli, Nowosolski Dom Kultury, Parafia pw. św Antoniego, Parafia pw. św Józefa Rzemieślnika, Parafia pw. św. Michała Archanioła, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Nie tylko dla spóźnialskich w Przytocznej

Po południu trzej królowie dotrą do Przytocznej. Świętowanie rozpocznie się o godz. 17:00 mszą św. w kościele pw. Trójcy Świętej. Ok. 17:50 spod świątyni wyruszy orszak do bożonarodzeniowej szopki, by o godz. 18:00 uczestniczyć na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w koncercie kolęd i pastorałek „Zaśpiewajmy przy zapalonej choince”. Wspólnemu kolędowaniu będzie towarzyszył zespół Animo Semper, Przyjazna Wieś oraz młodzi artyści ze Studia piosenki GOK.

Akcji patronują: proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Przytocznej, Wójt Gminy Przytoczna oraz GOK w Przytocznej.

Uroczyste pochody przejdą też ulicami innych lubuskich miejscowości. Wśród nich jest m.in. Kożuchów, Łęknica, Nowe Miasteczko, Rzepin, Siedlisko, Strzelce Krajeńskie, Szprotawa, Wschowa i Żagań.