Znowu nie widać, by działo się coś z budynkiem po dawnym LOK-u na nadwarciańskim bulwarze – uważają mieszkańcy i zastanawiają się, co dalej. Co prawda latem prace w obiekcie trwały, ale teraz znowu wszystko stoi – wskazują słuchacze.

Przypomnijmy, na naszej antenie wielokrotnie informowaliśmy, że prywatny inwestor, który kupił willę w 2009 roku, miał 2 lata na rozpoczęcie remontu i kolejne dwa na jego zakończenie. Z umowy się jednak nie wywiązał, bo jak tłumaczył – budynek został uszkodzony podczas prac przy remoncie bulwaru. Mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji w gorzowskim magistracie.

Kolejna rozprawa odbędzie się w połowie stycznia. Przez ostatnie lata urzędnicy mocno motywowali właściciela budynku, by podjął konkretne działania. Były postępowania karne, zawiadomienia do prokuratury czy kontrole konserwatorskie.

Przypomnijmy, willa Herzoga została wybudowana w 1900 roku. Miasto sprzedało zabytkową nieruchomość w grudniu 2009 roku z 50-procentową bonifikatą.