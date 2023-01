W Radomi w gminie Świdnica zakończono modernizację drogi. Dziś odcinek o długości blisko 700 metrów został oddany do użytku. Ponadto droga została poszerzona z 3,5 metra do 6 metrów, co znacznie poprawi komfort jazdy.

Był to drugi etap inwestycji, która miała na celu poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców właśnie w tej okolicy. Środki w wysokości 2,2 mln złotych na realizację modernizacji zapewniła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Łączna wartość inwestycji to 2,8 mln złotych.

Jak mówi Wojciech Grochala, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, nowa droga zapewni również szybszy dojazd służb do pożarów w tamtejszych lasach:

Inwestycja była realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zielonej Górze. – Ta droga musiała być wyremontowana, jej stan zagrażał bezpieczeństwu, a także odstraszał turystów – mówi Krzysztof Romankiewicz, starosta zielonogórski:

Z inwestycji cieszy się wójt gminy Świdnica Izabela Mazurkiewicz-Kąkol. Jak mówi, przed samorządem kolejne wyzwanie, czyli trzeci i ostatni odcinek jezdni:

Jeszcze w ubiegłym roku o modernizację drogi zabiegała wicewojewoda lubuska Olimpia Tomczyk-Iwko. Jak podkreśla, region słynie z terenów leśnych, do których powinien być zapewniony bezpieczny dojazd:

Przypomnijmy, droga w Radomi przebiega także na odcinku Orzewo i Drzonków.