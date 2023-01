1 stycznia Chorwacja przystąpiła do strefy Euro, a także dołączyła do strefy Schengen. Eksperci szacowali, że nowa waluta pomoże ochronić chorwacką gospodarkę, która zaliczana jest do najsłabszych w całej Unii Europejskiej.

Zaledwie po kilku dniach, przez kraj przelała się fala wzrostów cen – donosi Euractiv. Wielu obywateli zauważyło podwyżki, mimo że eksperci uspokajali, że do nich nie dojdzie.

Według portalu 24sata.hr, od początku roku ceny zwiększyły się o 10, a czasami nawet 20 procent. Najpierw zdrożało paliwo, a teraz skutki przejścia na nową walutę widać także kupując jedzenie.

Największe podwyżki miały miejsce na krótko przed wejściem kraju do strefy euro w listopadzie i grudniu. Powodem było to, iż przedsiębiorcy bali się, że będzie zakaz podwyższania cen po zmianie od 1 stycznia.

Obywatele zgłosili blisko 1800 naruszeń ustawy, która przed nieuzasadnionym podnoszeniem cen miała chronić. W związku z tym dziś pytamy Państwa – czy Polska powinna wstąpić do Strefy Euro? Pyta Łukasz Brodzik

