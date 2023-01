Po krótkiej przerwie żagański Pałacyk wznawia działalność i zaprasza mieszkańców do wspólnych spotkań. W najbliższy poniedziałek w placówce odbędą się warsztaty taneczne.

Należący do Żagańskiego Pałacu Kultury obiekt prowadzi cykliczne spotkania o rożnej tematyce, na które zaprasza mieszkańców. – Tym razem będzie to taniec. W każdy poniedziałek zachęcamy do odwiedzin osoby lubiące się ruszać w rytm muzyki – mówi choreografka Tatiana Tkach:

– Swoich sił na parkiecie może spróbować każdy – dodaje choreografka:

Organizatorzy przypominają, że ilość miejsc na warsztaty taneczne jest ograniczona.