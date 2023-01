Na zarzuty polityków partii opozycyjnych odpowiedzieli dziś gorzowscy działacze Prawa i Sprawiedliwości

Działacze opozycji od kilku dni twierdzą, ze rząd i spółka PKN Orlen przed końcem ubiegłego roku sztucznie zawyżały ceny paliw w Polsce.

Rok 2023 dobrze się zaczął – mówi poseł PiS Elżbieta Płonka:

Platformo kibicuj Polakom, nie drożyźnie – zaapelowali politycy partii rządzącej.

Spółka Orlen dobrze przygotowała się do powrotu wyższej stawki podatku VAT na paliwa – dodaje Tomasz Rafalski, przewodniczący kluby radnych PiS w Gorzowie:

Od pierwszego stycznia do cen paliw ponownie doliczany jest VAT według stawki 23-procentowej, którą w lutym 2022 r. obniżono do 8 procent. W niedzielę na stacjach Orlenu ceny były niemal takie same, jak w ostatnich dniach 2022 roku.