Resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na notę MSZ RP z dnia 3 października 2022 r.; według rządu RFN sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie – przekazało we wtorek MSZ.

Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk odnosząc się do sprawy powiedział PAP, że odpowiedź rządu RFN świadczy o jego „lekceważącym stosunku do Polski i Polaków”. Będziemy kontynuować działania w kwestii odszkodowań, a dialog z Niemcami prowadzić przez organizacje międzynarodowe – podkreślił.

We wtorek MSZ przekazało, że resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na notę MSZ RP z dnia 3 października 2022 r. dotyczącą odszkodowań za polskie straty poniesione w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według rządu RFN sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

Niemieckie MSZ, jak przekazał polski resort dyplomacji, udzieliło odpowiedzi 28 grudnia 2022 roku; nota została dostarczona do polskiego MSZ 3 stycznia 2023 r.

„Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie kontynuował wysiłki zmierzające do uregulowania należności wynikających z niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939-1945”

– podkreśliło polskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Mularczyk podkreślił, że odpowiedź niemieckiego MSZ ocenia „w sposób bardzo negatywny i krytyczny”.

„Jeśli stanowisko Niemiec na rozbudowaną polską notę jest właściwie jednozdaniowe – że zdaniem rządu Niemiec sprawa jest zamknięta – to oznacza, że nie ma tam żadnej argumentacji prawnej w tej odpowiedzi. To pokazuje, że de facto nie wiadomo na jakie argumenty powołuje się w tej sprawie rząd Niemiec. Nie ma tu żadnej odpowiedzi o charakterze prawnym, to pierwsza sprawa”