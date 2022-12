Prawie 5 mln złotych otrzymał powiat żagański na termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu. Po wielu latach starań piękny budynek szkoły będzie docieplony. To obniżanie kosztów ze względu na duże ceny energii, ale też poprawa wizerunku obiektu, co będzie przyciągać młodzież do dobrej placówki.

– Bardzo nam na tym zależało – przyznaje Henryk Janowicz, starosta żagański.

Przypomnijmy, że dwa miesiące temu w Zespole Szkół Licealnych im. Stefana Banacha w Żaganiu oddano do użytku gruntownie wyremontowaną salę sportową. Ten remont pochłonął 400 tysięcy złotych.