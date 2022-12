Klub radnych Polska 2050 działa od środy w Radzie Miasta Gorzowa.

Tuż przed rozpoczęciem środowej sesji budżetowej, Marta Bejnar Bejnarowicz ogłosiła, że do niej i Krzysztofa Kochanowskiego dołączył Patryk Broszko, dotychczasowy radny prezydenckiego klubu: Gorzów Plus. Dzięki tej decyzji troje radnych mogło stworzyć klub radnych Polska 2050.

Dlaczego Patryk Broszko podjął decyzję o zmianie klubu i rozpoczęciu nowego etapu w swojej działalności politycznej?

Jak już informowaliśmy, miesiąc temu Marta Bejnar Bejnarowicz i Krzysztof Kochanowski ogłosili, ze wstępują do partii Szymona Hołowni. W odpowiedzi na ten krok ich dotychczasowy kolega klubowy, Jerzy Synowiec odszedł z trzyosobowego klubu radnych Kocham Gorzów i dołączył do klubu PO. Tym samym klub Kocham Gorzów zakończył działalność, bo zostało w nim jedynie dwóch radnych, a to za mało, by klub mógł istnieć

Po dzisiejszej decyzji w gorzowskiej Rady Miasta znowu działają cztery kluby radnych: Gorzów Plus, PiS, PO i właśnie Polska 2050.