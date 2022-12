Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed zapewnił, że Polska jest przygotowana na przyjęcie większej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy. W Programie 1. Polskiego Radia przypomniał, że od początku wojny działa rządowy sztab, który się tym zajmuje.

Wiceminister Stanisław Szwed dodał, że w przygotowania są zaangażowani także przedstawiciele samorządów, zwłaszcza włodarze dużych miast. Jak tłumaczył, to właśnie do dużych miast przyjeżdża najwięcej uchodźców. Dodał, że wojewodowie są zobowiązani do utrzymywania określonej liczby miejsc zakwaterowania dla uchodźców.

„Takie miejsca są przygotowywane i nie ma jakiegoś zagrożenia, że sobie nie poradzimy, mając też doświadczenia z ostatnich miesięcy”

– zapewnił gość radiowej Jedynki.

Rosjanie niszczą ukraińską infrastrukturę krytyczną. Na skutek ataków wojsk rosyjskich wiele ukraińskich miast jest pozbawionych dostępu do wody, gazu i elektryczności. Zdaniem ekspertów jeżeli taka sytuacja się utrzyma, to część Ukraińców może zostać zmuszona do opuszczenia swoich domów i do Polski może napłynąć kolejna fala uchodźców wojennych.