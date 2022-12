Poseł i lider lubuskiej Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki zasiada w radzie nadzorczej prywatnej spółki Gazstal S.A. Nie poinformował o tym Marszałek Sejmu, za co zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu odpowiedzialność regulaminowa – pisze Gazeta Lubuska.

„To jakieś kuriozum i trudno mi w to uwierzyć. Nie znam drugiego takiego przypadku w całym Sejmie” – komentuje informacje GL poseł PiS Jerzy Materna. Parlamentarzysta dodaje, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. „Bycie w radzie nadzorczej prywatnej spółki, to dbanie o jej interesy, a poseł powinien dbać tylko o interes kraju i regionu” – mówi.

Zapytany o to sam zainteresowany zaznaczył, że swoją aktywność w radzie podjął „po konsultacji z Biurem Obsługi Posłów Sejmu RP”.

„Rzecz w tym, że to dużo za mało, aby było zgodne z prawem. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora nie pozostawia wątpliwości, że powinien dokonać wymaganych prawem zgłoszeń (art. 33 ust.1)” – pisze gazeta.

„Poseł lub senator jest obowiązany powiadomić odpowiednio Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć, z wyjątkiem działalności podlegającej prawu autorskiemu i prawom pokrewnym” – cytuje ustawę GL.

„Takie zgłoszenie nigdy przez posła do Kancelarii Sejmu nie wpłynęło” – odpowiedziała GL Kancelaria Sejmu. „Oznacza to, że nawet jeśli poseł Sługocki z kimkolwiek decyzję o dorabianiu w radzie nadzorczej spółki Gazstal S.A. konsultował, to nie dopełnił wymaganych prawem obowiązków, czym naraził się na odpowiedzialność regulaminową” – pisze GL.