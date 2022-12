W obliczu rosnących cen energii, ograniczeń w jej zużyciu, jest samorząd, który tymi sprawami zupełnie się nie martwi. Gmina Lubsko zapłaci w przyszłym roku tyle co do tej pory, a może nawet mniej. – To pochodna bardzo trudnej sytuacji budżetowej gminy w minionych latach – tłumaczy Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Rezerwa, którą samorząd miał przeznaczoną na ewentualną dopłatę za prąd, zostanie jednak wykorzystana do zmniejszenia jego zużycia. Będzie to głównie wymiana miejskiego oświetlenia na nowocześniejsze i energooszczędne.