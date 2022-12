Lubuscy leśnicy zachęcają do kupienia choinki na święta prosto z plantacji. Już dziś sprzedaż drzewek rozpoczynają między innymi: nadleśnictwo Kłodawa i nadleśnictwie Bogdaniec.

Nadleśnictwo Kłodawa będzie sprzedawać drzewka na placu tuż przy siedzibie nadleśnictwa. Bedzie je można kupić do 23 grudnia w godzinach od 9.00 do 16.00. Warto się pospieszyć, bo liczba drzewek jest ograniczona. Co ciekawe, część drzewek nadleśnictwo sprowadzi z Nowogardu. To dlatego, że część naszych świerków musi się zregenerować po suszy, jaka dotknęła także lasy przed dwoma laty. Mówi nadleśniczy nadleśnictwa Kłodawa Tomasz Kalembkiewicz.

W Kłodawie można będzie nabyć jedynie choinki cięte, drzewek w donicach nie ma:

Jak dodaje nadleśniczy nadleśnictwa Kłodawa wciąż zdarzają się przypadki kradzieży drzewek z lasu, choć teraz są to już sporadyczne przypadki. Drzewka nie opłaca się teraz kraść. W nadleśnictwach można je kupić za niewielkie pieniądze, za to mandat za kradzież mocno odczujemy.