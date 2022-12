Samorząd Zbąszynka dofinansowuje kursy na kierowców dla miejscowych strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Okazuje się bowiem, że o ile wielu druhów ma uprawnienia do kierowania pojazdami osobowymi, to problemem jest znalezienie strażaka z uprawnieniem do prowadzenia pojazdów ciężkich, a takimi są wozy bojowe. – Mamy chętnych strażaków, którzy gotowi są poszerzyć swoje umiejętności, a my im w tym pomożemy finansowo – mówi Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Kursanci na prawo jazdy C+E, musieli przed rozpoczęciem kursu podpisać umowę z samorządem, że po zdaniu egzaminu będą służyć w jednostkach OSP w gminie Zbąszynek przez najbliższe pięć lat.