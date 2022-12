Dziś porozmawiamy o postrzeganiu Świąt Bożego Narodzenia we współczesności.

W zeszłym roku oburzenie na Starym Kontynencie wywołały próby wprowadzenia instrukcji dla urzędników Unii Europejskiej, w których zawarte były wskazówki Komisji Europejskiej co do stosowania niewykluczjącego języka. W dokumencie tym sugerowano, by Boże Narodzenie nazywać po prostu świętami. Po fali krytyki płynącej ze strony wielu środowisk i krajów z przyjęcia dokumentu się wycofano, a Komisja musiała gęsto tłumaczyć się europosłom, że „łatwo się pomylić” w szukaniu sposobów na poszanowanie różnorodności.

Tymczasem w tym roku urzędnicy w Gorzowie Wlkp. przedstawiając szczegóły corocznej imprezy okołoświątecznej poinformowali, że coroczny Jarmark Bożonarodzeniowy będzie nosił nazwę Gorzowski Targ Świąteczny. Wielu mieszkańców, działaczy społecznych, a także radnych zastanawiało się, dlaczego z nazwy zniknęło słowo „bożonarodzeniowy” jednocześnie podkreślając, że Boże Narodzenie stanowi istotę grudniowych świąt, a odejście od przypominania tego to krok w kierunku laicyzacji.

I znów po interwencji także naszych dziennikarzy urzędnicy poinformowali, że była to nazwa robocza, a obecnie jarmark będzie nosił nazwę Gorzowski Targ Bożonarodzeniowy.

Ponadto w Zielonej Górze odbyła się ósma już edycja charytatywnego Biegu Dobrych Mikołajów. I tylko okolice daty wspomnienia biskupa z Miry, który wspomagał biednych każe nam domyślać się, że biegacze nawiązują do tradycji wspomnienia Świętego Mikołaja.

Co według Państwa ma na celu usuwanie z przestrzeni publicznej słów odnoszących się do chrześcijańskiej tradycji? Pyta Łukasz Brodzik

