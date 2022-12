Ponad 1 mld euro w latach 2023-2027 planuje zainwestować w Jaworze (Dolnośląskie) Mercedes-Benz; zatrudnienie ma tam znaleźć ok. 2500 osób – poinformowali w poniedziałek przedstawiciele firmy i polskiego rządu. Jak dodano, w fabryce mają być produkowane duże, elektryczne samochody dostawcze oparte na architekturze VAN.EA.

Przedstawiciele Mercedes-Benz poinformowali w poniedziałek, że oprócz zakładów produkujących samochody dostawcze w Niemczech (Duesseldorf i Ludwigsfelde) oraz w Hiszpanii (Vitoria) pojawi się nowy zakład w Jaworze na Dolnym Śląsku.

„Chcemy zainwestować ponad miliard euro właśnie w Jaworze w najbliższych latach. W Jaworze produkować będziemy pojazdy przyszłości” – powiedział w poniedziałek szef działu pojazdów użytkowych w Grupie Mercedes-Benz Mathias Geisen.

Firma w informacji prasowej doprecyzowała, że planuje zainwestować ponad 1 mld euro w latach 2023-2027 w ramach uzgodnionego planu inwestycyjnego na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”. Jak dodano, w przyszłości ma tu znaleźć zatrudnienie ok. 2500 osób. Przypomniano, że w Jaworze od 2019 roku produkowane są silniki, a także baterie do samochodów elektrycznych Mercedes-Benz od 2020 roku. Poinformowano, że w przyszłości będą tu produkowane duże samochody dostawcze (model zamknięty) oparte na architekturze VAN.EA.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślał podczas konferencji prasowej, że widać, jak wielkie firmy technologiczne zmieniają swoje działanie w sytuacji, gdy świat mierzy się z wielkimi wyzwaniami związanymi ze skutkami pandemii i wojny w Ukrainie. „Ale mierzy się także z wielkim wyzwaniem technologicznym, tak znakomite firmy, które zaufały Polsce kilka lat temu jak Mercedes Benz, to jednoznaczny wyznacznik tego, jak rozwijamy naszą produkcję i jak rozwijamy przemysł w Polsce i jak staramy się dla inwestorów zagranicznych i polskich, na równych zasadach, tworzyć jak najlepsze warunki gospodarowania, najlepsze warunki produkcji” – stwierdził.

Premier mówił, że inwestycja koncernu Mercedes-Benz jest dla Polski bardzo ważna. Dziękował marszałek Sejmu Elżbiecie Witek, która – jak ocenił – „jest dobrym duchem Jawora, całego powiatu, całego województwa”. Zaznaczył, że wiele razy rozmawiał z nią o rozwoju – i fabryki, i sąsiadujących gmin.

Witek podkreśliła, że inwestycja w nową fabrykę samochodów elektrycznych w Jaworze pokazuje, że mimo pandemii i wojny na Ukrainie Polska jest nadal dobrym miejscem do inwestowania. „Powstaje nowa fabryka samochodów elektrycznych. To pokazuje, że mimo pandemii, mimo wojny na Ukrainie, trudnej sytuacji gospodarczej nie tylko dla Polski, ale dla Europy i całego świata, Polska jest w dalszym ciągu dobrym miejscem do inwestowania. Dolny Śląsk jest dobrym miejscem do inwestowania, wreszcie Jawor i powiat jaworski jest takim miejscem” – mówiła.

Do nowej inwestycji Mercedes-Benz odniósł się także minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. „Mamy kolejny dowód na to, że nasz kraj jest doskonałym miejscem do lokowania przedsięwzięć i co równie ważne, do reinwestycji. To już kolejna decyzja Mercedesa o rozpoczęciu produkcji w Polsce. Dobrze oceniana jest nasza gospodarka, zachęty inwestycyjne, ale przede wszystkim Polacy jako wysoce wykwalifikowani pracownicy” – wskazał Buda cytowany na Twitterze MRiT.

Wiceminister rozwoju Grzegorz Piechowiak zauważył, że polskie miasto odgrywa „dużą rolę w polityce Mercedes-Benz Group AG nakierowanej na realizację celów zrównoważonego rozwoju i przejście na mobilność elektryczną”. „W Jaworze są już produkowane silniki do samochodów osobowych i baterie elektryczne” – przekazał Piechowiak cytowany na Twitterze ministerstwa.

Mercedes-Benz Vans poinformował w informacji prasowej, że reorganizuje swoją europejską sieć produkcyjną na potrzeby nowej modułowej architektury w pełni elektrycznych samochodów dostawczych, opartej na platformie VAN.EA.

„Jest to kolejny kamień milowy na drodze działu aut dostawczych Mercedesa do całkowicie elektrycznej mobilności. Wraz z reorganizacją europejskiej sieci produkcyjnej samochodów dostawczych, firma zabezpiecza długoterminowe perspektywy istniejących zakładów w Europie i rozszerza sieć o nowy zakład w znanej lokalizacji w Jaworze na Dolnym Śląsku, gdzie istnieje już fabryka silników i baterii elektrycznych” – przekazano.

Firma poinformowała, że polski rząd i Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a także miasto Jawor i gmina Męcinka wspierają projekt i aktywnie angażują się w rozwój inwestycji.

„We wspólnym oświadczeniu (Memorandum of Understanding) strony zobowiązały się do dalszego rozwoju terenu przyszłej inwestycji. Istniejący zakład w Jaworze był od początku zaprojektowany jako fabryka neutralna pod względem emisji CO2 i tym samym odgrywa pionierską rolę w strategii realizacji celów zrównoważonego rozwoju Mercedes-Benz Group AG” – wskazano. Zaznaczono, że decyzja o lokalizacji produkcji elektrycznych aut dostawczych i budowa fabryki zależą jeszcze od spełnienia różnych warunków ramowych, w tym przyznania pomocy publicznej.

Mercedes-Benz Vans poinformował, że Van Electric Architecture (VAN.EA) stanowi podstawę dla wszystkich elektrycznych aut dostawczych w segmencie średnim i dużym, które będą wprowadzane na rynek od 2025 r.