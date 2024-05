Były premier jest przesłuchiwany przez komisję w związku z wydanymi przez niego dwiema decyzjami z 16 kwietnia 2020 r. Pierwsza polecała Poczcie Polskiej podjęcie i realizację „niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym, z powodu panującej wówczas pandemii”. Druga decyzja zobowiązywała PWPW do podjęcia działań przygotowujących wybory, czyli wydrukowanie pakietów wyborczych.

– Bo to on podpisał decyzje odbierającą z jednej strony uprawnienia PKW i przekazującą je do PWPW i Poczty Polskiej bez podstawy prawnej, co orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i co było w raporcie NIK-u

Joński przerwał Morawieckiemu, bo powiedział, że ma on zeznawać, co do faktów, a nie cytować wyroki sądu.

– Chciałbym do tego dodać kilka punktów z prawomocnego wyroku sądu rejonowego z 29 listopada (2023 r.): w tych okolicznościach pandemicznych działania administracji rządowej zmierzające do powstrzymania wzrostu zakażeń, przeprowadzenie wyborów prezydenckich w terminie konstytucyjnym nie mogą być uznane za działanie na szkodę interesu publicznego

Następnie poseł PiS Mariusz Krystian PiS przypomniał, że we wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zastosowanie przepisów „antycovidowych” do przygotowania wyborów korespondencyjnych w stanie epidemii było zgodne z konstytucją.

– Te prymitywne określenia których pan użył godne są najwyższego potępienia i to warto podkreślić, nie wolno tak się odnosić do najwyższych instytucji, do władz RP

– Naprawdę miałem wtedy bardzo wiele rzeczy, którymi się zajmowałam i wiedziałam, że obie decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności. Polegając na tym rygorze, wiedziałem, że są przeprowadzane odpowiednie czynności przygotowawcze. To wszystko, co mogę w tej sprawie powiedzieć

– Po podpisaniu decyzji z 16 kwietnia 2020 r. (…) wiedziałem, że te decyzje zawierają klauzule z rygorem natychmiastowej wykonalności. To oznacza, że te dwa przedsiębiorstwa (Poczta Polska i PWPW – PAP), w bardzo krótkim (…) czasie musiały zająć się czynnościami przygotowawczymi do przeprowadzania wyborów

– Te państwa zeznania się tak rozjeżdżają. Co przyjdzie minister, to mówi coś innego

Morawiecki podkreślał najpierw, że to pytanie zostało mu już zadane i powtarzanie go jest niedopuszczalne. Wówczas szef komisji Dariusz Joński (KO) przytoczył zeznania Kamińskiego, który w kwietniu tego roku, pytany o sprawę umów z PWPW i Pocztą Polską, powiedział, że działał wspólnie „i z premierem, i z ministrem Sasinem”.

– Ponieważ pan przewodniczący Joński się odwoływał do moich luk pamięci, to ja mam coś dla odświeżenia jego luk pamięci

Na pytanie, skąd Poczta Polska wiedziała ile środków i jak mogła wydać, odpowiedział, że to pytanie do KBW.

Filiks poinformowała, że 13 maja 2020 r. prezes Prokuratorii Generalnej Mariusz Haładyj wysłał do Morawieckiego email, w którym jest mowa o tym, jak usunąć z obrotu prawnego decyzje Morawieckiego z 16 kwietnia 2020 r. Odnosząc się do tego emaila, Morawiecki powiedział, że „praktyka urzędnicza jest taka, że jeśli jakaś decyzja, która została wydana nie wchodzi w życie ze względu na to, że wybory nie zostały przeprowadzone, to tę decyzję bardzo często się uchyla”.

– W moich decyzjach zawarte było zlecenie czynności przygotowawczych do przygotowania wyborów prezydenckich i miałem świadomość, że instytucje, którym to zostało zlecone się tym zajmują – powiedział. – Nie przypominam sobie moich bezpośrednich kontaktów z prezesem Prokuratorii Generalnej w tamtym czasie

Magdalena Filiks (KO) pytała Morawieckiego czy zwrócił się do prezesa Prokuratorii Generalnej o pomoc bądź doradztwo ws. zmniejszenia ryzyk związanych z wydanymi przez niego decyzjami dotyczącymi wyborów korespondencyjnych w 2020 r. lub czy zlecił to szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi.

10. Morawiecki: według mojej wiedzy nie było wątpliwości, co do finansowania wyborów prezydenckich

Były premier, zeznając przed komisją śledczą, pokreślił, że decyzja zobowiązująca Pocztę Polską i PWPW do przygotowania materiałów do wyborów prezydenckich w 2020 r. była zgodna z prawem. Zaznaczył też, że nie było wątpliwości, co do finansowania tych wyborów.

Według b.premiera środki na to były zabezpieczone w budżetowej rezerwie celowej, a jeśli okazałyby się one niewystarczające to – jak wskazał – „była jeszcze rezerwa ogólna”. Wyjaśnił, że regulują to przepisy o finansach publicznych.

Podczas pytań zadawanych przez Przemysława Czarnka (PiS) doszło do przepychanki słownej pomiędzy b. szefem MEiN a posłem KO Jackiem Karnowskim. Karnowski uznał, że jedno z pytań Czarnka sugeruje odpowiedź i wniósł o jego uchylenie. Chodziło o pytanie dotyczące umów, których nie podpisali szefowie MSWiA i MAP z Pocztą Polską i PWPW, bo – jak wskazał Czarnek – „czekali na ostateczną wycenę kosztów”, „żeby wszystko było jasne”. Zawierające te sfomułowania pytanie, zostało uchylone.

Morawiecki powiedział też, że podstawą prawną do ogłoszenia wyborów korespondencyjnych była ustawa covidowa, która została przygotowana na podstawie przepisów epidemiczne z grudnia 2008 roku.

Były premier nie zgodził się opiniami, uznającymi, że wprowadzenie stanu wyjątkowego było w 2020 roku najlepszym rozwiązaniem.

– Propozycje dotyczące wprowadzenia stanu nadzwyczajnego wiązały się z ogromnymi perturbacjami gospodarczymi, ograniczeniem praw obywatelskich

– ocenił. Przypomniał też, że opozycja „bardzo histerycznie zareagowała jak wprowadziliśmy stan wyjątkowy na pograniczu polsko – białoruskim”.

Zaznaczył, że np. w opinii b. ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego „zwykle środki konstytucyjne były wystarczające, by walczyć a pandemią”.