Już w pierwszym postępowaniu wyłoniono wykonawcę naprawy kładki przy ulicy Mostowej w Żaganiu. Uszkodzona konstrukcja była zamknięta dla ruchu pieszych od marca.

Przypomnijmy, na kładkę zwaliło się drzewo. Ze względów bezpieczeństwa obiekt został wyłączony z użytkowania. – Zamówienie publiczne zostało rozstrzygnięte. Prace wykona jedna z żagańskich firm – mówi burmistrz Andrzej Katarzyniec:

– Most Kolejarzy jest ważnym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców. To duży skrót, aby z osiedla na Górce dotrzeć do centrum. Pracy jest wiele do wykonania – zaznacza burmistrz:

Dodajmy, że koszt naprawy mostu to prawie pół miliona złotych.