Przyrodnicy z Parku Narodowego „Ujście Warty” zapraszają do udziału w kolejnej edycji „Akcji Karmnik” – ogólnopolskiego projektu, którego głównym celem jest zaobrączkowanie w okresie zimowym jak największej liczby ptaków oraz edukacja ekologiczna.

Spotkania będą się odbywały co dwa tygodnie do końca lutego przyszłego roku, przy karmniku w siedzibie dyrekcji Parku w Chyrzynie niedaleko Kostrzyna nad Odrą. Pierwsze odbyło się w niedzielę, 4 grudnia br.

„Uczestnicy takiego spotkania mogą zobaczyć, jak wygląda praca obrączkarza, dowiedzieć się, po co się obrączkuje ptaki i jak rozpoznać poszczególne gatunki. Mówimy im także, w jaki sposób odpowiedzialnie dokarmiać ptaki zimą i wraz z naszymi gośćmi wykonujemy tzw. tłuszczowe kule, które można zabrać do własnego karmnika” – powiedziała Aleksandra Derlicka z PN „Ujście Warty”.

Niedzielne spotkania przy karmniku rozpoczynają się o godz. 8.00 i trwają około pięciu godzin. Nie trzeba się na nie zapisywać i można dołączyć i odłączyć w dowolnym momencie. Najlepiej jednak być jak najwcześniej, gdyż najwięcej ptaków przylatuje do karmnika wcześnie rano i wówczas jest największa szansa, by złapać je w delikatną siatkę i zaobrączkować.

Organizatorzy przypominają, by nie zapomnieć o ciepłym ubiorze, gdyż cała akcja odbywa się na zewnątrz.

Informacja o każdym zaobrączkowanym ptaku trafi do Centrali Obrączkowania Ptaków w Polsce, gdzie będzie można później śledzić jego historię. Jest ona tworzona dzięki pracy ornitologów czy miłośników przyrody, którzy odczyty z obrączek przesyłają do bazy danych drogą internetową za pośrednictwem specjalnego formularza. W nim zapisane jest m.in. to, gdzie i kiedy ptak był widziany.

Dzięki tej ewidencji dzikich ptaków ornitolodzy wiedzą, które gatunki odlatują od nas na zimę, którędy przebiegają trasy ich wędrówek, a nawet jak szybko mogą się przemieszczać.

Park Narodowy „Ujście Wary” ze swoimi rozlewiskami i łąkami to znaczące w tej części Europy miejsce dla ptaków – nie tylko w sezonie lęgowym, ale również w innych okresach: w czasie pierzowiska oraz migracji. Zatrzymują się tu liczne ptaki siewkowe, a jesienią nadwarciańskie łąki obejmują we władanie gęsi.