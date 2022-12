W sobotę rano wszystkie drogi krajowe są przejezdne; pracuje na nich 746 pojazdów do zimowego utrzymania dróg – podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy mogą spodziewać się opadów śniegu, deszczu ze śniegiem na terenie m.in. województw: mazowieckiego, lubuskiego i podlaskiego.

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 746 pojazdów do zimowego utrzymania” – przekazała w sobotę Dyrekcja.

Jak podała GDDKiA, warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w niektórych rejonach kraju. Błoto pośniegowe i lokalna śliskość występuje na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego.

Opady mżawki występują na terenie województwa podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego. Opady śniegu, deszczu ze śniegiem występują na terenie województwa: świętokrzyskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, podlaskiego, łódzkiego, opolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Dyrekcja przekazała, że w sobotę w ciągu dnia ma wystąpić zachmurzenie duże, tylko na południowym wschodzie mają wystąpić większe przejaśnienia. Na zachodzie i północy opady śniegu, przechodzące we wschodniej części kraju w deszcz ze śniegiem i lokalnie marznący deszcz powodujący gołoledź. Rano na wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -3 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 1 st. Celsjusza w centrum, do 4 st. Celsjusza na Rzeszowszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.