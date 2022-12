Kryminalni z Gorzowa zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o udział w oszustwie „na policjanta”. Mundurowi odzyskali 12 tysięcy złotych, które wcześniej rzuciła z balkonu starsza gorzowianka.

Informację o kolejnym oszustwie „na policjanta” w gorzowskiej komendzie odebrano w miniony poniedziałek. Starsza mieszkanka odebrała telefon od rzekomego policjanta twierdzącego, że ktoś chce ją okraść i on jest w stanie jej pomóc. Kobieta rzuciła oszustowi z balkonu 12 tysięcy złotych. Gotówka miała do niej wkrótce wrócić. Tak się oczywiście nie stało. Kryminalni, którzy rozpoczęli swoje działania zatrzymali 53-latka z województwa dolnośląskiego. Miał przy sobie 12 tysięcy złotych. Został przesłuchany i usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia.