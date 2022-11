Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program Dostępne Mieszkanie.

Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych, które borykają się z barierami architektonicznymi utrudniającymi codzienne funkcjonowanie w swoich domach. Takie osoby mogą skorzystać z dofinansowania, które umożliwi kupno i przeprowadzkę do innego, bardziej komfortowego lokalu.

Andrzej Gonia, dyrektor Oddziału Lubuskiego PFRON w Zielonej Górze, mówi, że dofinansowanie jest szansą dla takich osób na normlane funkcjonowanie:

Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji mieszkania i problemów z jakimi borykają się osoby ubiegające o to wsparcie:

Dodajmy, że PFRON realizuje również projekty, które dofinansowują usuwanie przeszkód w mieszkaniach osób niepełnosprawnych. Może to być na przykład poszerzenie przejścia w pomieszczeniach, tak aby można było komfortowo przejechać wózkiem.