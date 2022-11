Andrzej Bator pochodzi z Bledzewa, w której to miejscowości, jak sam mawia, 200 lat wcześniej przyszedł na świat późniejszy prezydent Warszawy, współtwórca Konstytucji 3 maja Jan Dekert.

Pan Andrzej od dzieciństwa lubił muzykować: śpiewać i grać na gitarze oraz pianinie. W wieku 18 lat został przyjęty do Zespołu Pieśni i Tańca ,,Mazowsze”. Współpraca z założycielką zespołu Mirą Zimińską-Sygietyńską ukształtowała go artystycznie. Ukończył też wydział wokalno-aktorski Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Później wyjechał na stypendium artystyczne do Stanów Zjednoczonych, aby pod kierunkiem najsłynniejszych gwiazd Metropolitan Opera i La Scali doskonalić swój głos. W 1992 roku wziął udział w galowym koncercie dla ambasadorów z całego świata zorganizowanym przez ONZ. Wystąpił także na koncercie dedykowanym królowej Elżbiecie II, zaprzyjaźnił się z gwiazdą kina niemego Polą Negri.

W Nowym Yorku mieszkał 18 lat, jednak cały czas tęsknił za Polską, do której wrócił kilka lat temu. Mieszka w Warszawie, odwiedza często województwo lubuskie.