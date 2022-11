Na terenie kompleksu sportowego Arena w Żaganiu przeprowadzono Lubuski Turniej Olimpiad Specjalnych w Unihokeju. W rywalizacji wzięło udział 6 drużyn z całego województwa.

We współzawodnictwie uczestniczyły reprezentacje z Żagania, Lubska, Nowej Soli, Szprotawy, Strzelec Krajeńskich oraz Zielonej Góry. – Oprócz zdrowej rywalizacji, to również dla młodzieży element integracji – mówi Jacek Sobczyński, wiceprezes do spraw sportu Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska Lubuskie:

Wojciech Olejarz, organizator wydarzenia i trener żagańskiej drużyny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego podkreśla, że wszyscy uczestnicy turnieju wkładają w grę całe serce i posiadane umiejętności:

Sama lubuska młodzież podkreśla, że takie wydarzenia pozwalają poznawać nowych ludzi. – Sport to moja miłość – podkreśla Emilia ze Szprotawy:

Dodajmy, że w sumie w turnieju wzięło udział ponad 40 zawodników.