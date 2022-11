Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem, które w poniedziałek, najbliższej nocy i we wtorek rano może występować w całym województwie lubuskim.

Ostrzeżenie wydano dla wszystkich lubuskich powiatów. Obowiązuje od godz. 15 w poniedziałek do 10 we wtorek (22 listopada br.).

W tym czasie w regionie prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temp. minimalna od –6 do -2 st. C, a przy gruncie miejscami około –8 st. C.