W Żagańskim Pałacu Kultury odbyła się jubileuszowa uroczystość. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Papuszy w Żaganiu obchodzi 75 lat funkcjonowania.

Przypomnijmy, placówka rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku jako Biblioteka Powiatowego Związku Samorządowego. Od tamtej pory przechodziła wiele zmian, aby iść z duchem czasu. Dziś to ponad 100 tysięcy woluminów, ale i cyfrowe wydania książek. To także miejsce wielu spotkań z dorosłymi i dziećmi. A wszystko po to, aby krzewić czytelnictwo. – To po prostu misja – mówią żagańskie bibliotekarki: