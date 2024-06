Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji obchodzi jubileusz 30-lecia swojego istnienia.

Z tej okazji organizatorzy przygotowali ogólnopolską konferencję naukową online na temat: „Uczeń z trudnościami w uczeniu się, profilaktyka, terapia”. Po niej członkowie PTD oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystości podsumowującej 30 lat funkcjonowania towarzystwa.

Katarzyna Pydyniak, przewodnicząca Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji:

Czego z okazji jubileuszu życzą sobie członkowie towarzystwa?

– Chcemy, aby dzieci z trudnościami zawsze znajdowały pomoc, bez względu na to czy są to uczniowie wczesnoszkolni czy studenci – mówi przewodnicząca:

Jak podkreśla Ewa Jakacka, przedstawicielka zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku, współpraca pomiędzy zielonogórskim oddziałem a głównym była zawsze udana i owocna.

– Członkinie towarzystwa z Zielonej Góry są bardzo zaangażowane w to co robią i jesteśmy im za to ogromnie wdzięczni – dodaje:

Podczas uroczystości wręczono ogólnopolskie nagrody „Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Dysleksji” dwóm aktywnie działającym zielonogórzankom: Halinie Adamczuk i Beacie Mauduk.

– To dla mnie wielkie wyróżnienie i ogromny zaszczyt – mówi Halina Adamczuk, wieloletnia pracownica Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze:

Polskie Towarzystwo Dysleksji powstało w 1991 roku. Zrzesza ono rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu czyli dysleksją rozwojową oraz profesjonalistów służących im pomocą, w tym: psychologów, logopedów oraz nauczycieli-terapeutów. Towarzystwo posiada 12 oddziałów zlokalizowanych w całej Polsce, w tym jeden w Zielonej Górze.